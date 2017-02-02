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  • 03.02, 02:14

Ульяновский убийца-людоед получил 12,5 года колонии

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Ульяновский убийца-людоед получил 12,5 года колонии

Ульяновский <nobr>убийца-людоед</nobr> получил 12,5 года колонии

Житель Новоульяновска (Ульяновская область) получил срок за убийство знакомого.

Установлено, что в мае 2016 года во время застолья 28-летний мужчина, который ранее был судим за угон и кражу, поссорился с 51-летним собутыльником. В ходе конфликта злоумышленник избил свою жертву металлической палкой и гвоздодером. От полученных травм 51-летний мужчина скончался.

Более того, после расправы убийца отрезал часть тела погибшего и, пожарив, съел ее.
Суд приговорил убийцу-каннибала к 12,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу брата погибшего с него взыскали миллион рублей, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

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