Ульяновский убийца-людоед получил 12,5 года колонии

Житель Новоульяновска (Ульяновская область) получил срок за убийство знакомого.
Установлено, что в мае 2016 года во время застолья 28-летний мужчина, который ранее был судим за угон и кражу, поссорился с 51-летним собутыльником. В ходе конфликта злоумышленник избил свою жертву металлической палкой и гвоздодером. От полученных травм 51-летний мужчина скончался.
Более того, после расправы убийца отрезал часть тела погибшего и, пожарив, съел ее.
Суд приговорил убийцу-каннибала к 12,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу брата погибшего с него взыскали миллион рублей, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
Более того, после расправы убийца отрезал часть тела погибшего и, пожарив, съел ее.
Суд приговорил убийцу-каннибала к 12,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, в пользу брата погибшего с него взыскали миллион рублей, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
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