Режиссер фильма «Матильда» подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель намерен подать в Генпрокуратуру два заявления — против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественников, которые выступили с нападками на его картину.
Как заявил Учитель «юридический ответ» уже готовится, передает ТАСС.
Алексей Учитель, режиссер: « В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».
письма с угрозами и обвинениями в том, что если фильм выйдет в прокат, то это будет расценено как попытка унизить святых и провокация к «майдану».
Алексей Учитель, режиссер: « В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».
письма с угрозами и обвинениями в том, что если фильм выйдет в прокат, то это будет расценено как попытка унизить святых и провокация к «майдану».
Комментарии