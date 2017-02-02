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  • 03.02, 02:13

Режиссер фильма «Матильда» подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

26 комментариев
  • Фото РИА Новости
Режиссер фильма «Матильда» подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

Режиссер фильма «Матильда» подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской

Режиссер фильма «Матильда» подаст в Генпрокуратуру заявление против Поклонской
  • Фото РИА Новости

    • Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель намерен подать в Генпрокуратуру два заявления — против депутата Госдумы Натальи Поклонской и общественников, которые выступили с нападками на его картину.

    Как заявил Учитель «юридический ответ» уже готовится, передает ТАСС.

    Алексей Учитель, режиссер: « В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».

    Фильм «Матильда», который рассказывает о романе цесаревича (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, еще не вышел в прокат, но уже вызвал гневную реакцию религиозных активистов. Именно ссылаясь на них, депутат Поклонская уже дважды просила Генпрокуратуру проверить этот фильм. Она усмотрела в нем уголовные преступления: оскорбление чувств верующих, клевету, нарушение тайны переписки и оскорбление представителя власти.

    Кроме того, на днях организация с громким названием «Христианское государство — Святая Русь» разослала в российские кинотеатры письма с угрозами и обвинениями в том, что если фильм выйдет в прокат, то это будет расценено как попытка унизить святых и провокация к «майдану».

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