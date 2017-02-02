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  • 03.02, 02:14

В Белгороде мужчина умер у больницы от инфаркта после совета выпить чаю

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В Белгороде мужчина умер у больницы от инфаркта после совета выпить чаю

В Белгороде мужчина умер у больницы от инфаркта после совета выпить чаю

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку по факту несвоевременного оказания медицинской помощи пациенту.

Местные СМИ сообщили, что пациент якобы с признаками инфаркта обратился в городскую больницу за медицинской помощью, а медсестра посоветовала ему выпить чаю. Мужчина скончался около больницы.

Об инциденте узнали в Минздраве РФ. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку.

Результаты внутреннего расследования будут известны не ранее, чем через 2 недели, сообщили ТАСС в ведомстве.

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