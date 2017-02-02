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  • 03.02, 02:13
Директор Эрмитажа: мы работаем с ФСБ постоянно. Санкт-Петербург, ФСБ, Эрмитаж, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Директор Эрмитажа: мы работаем с ФСБ постоянно

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Директор Эрмитажа: мы работаем с ФСБ постоянно

Директор Эрмитажа: мы работаем с ФСБ постоянно

    Михаил Пиотровский приветствует внимание ФСБ к возглавляемому им учреждению.

    Сегодня на пресс-конференции по итогам работы Эрмитажа в 2016 году Михаилу Пиотровскому, конечно, не удалось избежать вопросов о визите сотрудников ФСБ, который состоялся 31 января. Впрочем, он их предвосхитил, заявив, что уже в тот день вся достоверная информация была опубликована на сайте музея. Добавить и сегодня нечего.

    В администрации не знают, чем именно был вызван интерес ФСБ, но к вниманию органов госбезопасности сотрудники культурного учреждения привыкли. Документация по контрактам Эрмитажа часто становится предметом их изучения.

    Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: «По поводу всех строек мы с ФСБ работаем постоянно. Мы почти грузовиками туда возим бумаги, копии бумаг, иногда даже жалуемся: „Повремените, у нас столько бумаги нет“. Они следят за всеми нашими стройками. Как вы понимаете, мы живем в условиях, когда кругом жулики».

    Что касается выставочной деятельности, то для Эрмитажа наступивший год пройдет под знаком 100-летия революционных событий 1917-го. В музее готовят несколько экспозиций, посвященных крушению Российской империи и, конечно, штурму Зимнего дворца.

    Отдельное мероприятие прольет свет на обстоятельства создания фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», который в массовом сознании является едва ли не кинопособием по истории революции. Но, по словам Пиотровского, многие истории в картине по сути являются мифами.

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