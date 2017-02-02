Активисты бьются со строителями за археологический памятник в Ленобласти

Строительные работы у деревни Ольховка в Приозерском районе могут уничтожить уникальный археологический памятник. Протяженный участок площадью два квадратных километра буквально нашпигован мегалитами.

Несмотря на то, что ученым это место известно с XIX века, (тогда же началось регулярное исследование культурного слоя), земля до сих пор приносит удивительные находки, относящиеся к раннему железному веку. Но культовые камни мешают активной застройке живописного места.



Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, чашечные камни — валуны с искусственными углублениями. Археологи предполагают: в Средние века местные жители использовали их в своих ритуалах. Например, для того чтобы урожай был богатый. Эту территорию вблизи деревни Ольховка специалисты изучают последнее столетие. И говорят: таких мест больше не найти.



Станислав Бельский, младший научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН: «Здесь наблюдалось и наблюдается до сих пор очень высокая концентрация памятников археологии: древние кладбища, могильники, поселения и культовые камни. В настоящее время здесь известно около 50 разного рода объектов, включая 17 чашечных камней».



Древние камни и сегодня не остаются без внимания. Около одного из них на деревьях развешены яркие ленты, на другом лежат современные монеты. Спасти эту местность от строителей активисты пытаются уже несколько лет. В результате эксперты десять чашечников признали вновь выявленными объектами культурного наследия — каждый по отдельности. То есть их трогать нельзя, вокруг — делай, что хочешь.



Татьяна Калашникова, активистка: «Летом работы шли практически круглосуточно, без выходных. Ночью работали и днем. 24 декабря тоже стояла техника здесь, наверху. Сейчас они ушли несколько вниз на побережье. Здесь уже закончено».



Кто вопреки закону, который запрещает любые работы на территории памятника, продолжает вести строительство сегодня можно только гадать. Ведь судя по данным публичной кадастровой карты, сегодня здесь имеется большое количество собственников.



Один из них — дачное некоммерческое товарищество «Сосны». В сторону этого собственника чаще всего и слышны обвинения в уничтожении археологического наследия. Но в компании утверждают: люди ошибаются.



Виргиния Ковалевская, представительница ДНТ «Сосны»: «На границе у нас расположены два камня. Это Ольховка-16. Работы там никогда не производились. И вообще работы приостановлены с сентября 2016 года в связи с тем, что данный объект будет внесен в реестр».



Подробности — в репортаже НТВ.