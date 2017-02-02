Российские военные в Алеппо накормили голодающих в домах престарелых

В Алеппо прошла крайне непростая гуманитарная операция. Сотрудники российского центра по примирению были вынуждены на руках тащить пакеты с едой для стариков из домов престарелых, который расположен в старой части города.

Улицы оказались слишком узкими для техники, но гуманитарную помощь для стариков все равно довезли. Вернее, донесли на руках. Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, каждая выдача продуктов напоминает спецоперацию. Офицерам военной полиции и сотрудникам российского центра по примирению на месте приходится принимать решение, как действовать в необычных условиях. На помощь пришли бойцы сирийской службы безопасности. Где-то в течение 5 минут они добыли крохотные грузовички. Часть продуктов пришлось перенести вручную.



Николай Шалагин, представитель российского центра по примирению в Алеппо: «Очень тяжело было с доставкой пищи сюда. Но местной полиции были предоставлены небольшие машины по доставке довольствия. Это 500 пакетов гуманитарной помощи и горячей пищи».



Российский центр по примирению враждующих сторон внимательно следит за всем, что происходит в Алеппо. Едва стало известно, что голодают 175 женщин и 220 мужчин в двух домах престарелых, находящихся друг напротив друга в старой части города, туда отправили продукты.