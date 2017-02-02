Китайцы покорили футбольный рынок безумными тратами

Сегодня в спортивной прессе подводят итоги зимнего трансферного окна. В этом году на спортивном рынке доминирует Китай. На счету клубов из Поднебесной самый дорогой трансфер и самая большая зарплата для футболиста.
Поначалу к идее покорения спортивного мира импульсивным китайским олигархом по имени Ван Цзяньлинь отнеслись как к очередной причуде восточного нувориша. Но вдруг выяснилось, что самый богатый человек Поднебесной начал на корню скупать мировой спорт.
Теперь в повестке дня основной коммерческой структуры Ван Цзяньлиня, компании Wanda Grouop, проект создания новой футбольной Лиги чемпионов, где будут играть больше 32 клубов, и денег будет в разы больше. Только на телеправах ожидается рост в 35%. Европейцы заинтересовались.
На корню скупив футбол в Милане, присмотревшись к английской Премьер-лиги, китайцам принадлежит теперь клуб АПЛ «Вест Бромвич Альбион», немногословные миллиардеры из Пекина и Шанхая начали выписывать баснословные счета на чеках покупки футбольных звезд: 40 млн евро в год Карлосу Тевесу, 30 млн — Диего Косте. Перед скромным обаянием китайской буржуазии не устояли и экс-игроки «Зенита» Халк и Витсель.
Еще в конце прошлого года китайские чиновники объявили, что с безумными тратами на легионеров надо что-то делать, но вот цифры: рейтинги китайских матчей растут, нынешний телеконтракт Лиги заключен на сумму 1,25 млрд долларов.
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Теперь в повестке дня основной коммерческой структуры Ван Цзяньлиня, компании Wanda Grouop, проект создания новой футбольной Лиги чемпионов, где будут играть больше 32 клубов, и денег будет в разы больше. Только на телеправах ожидается рост в 35%. Европейцы заинтересовались.
На корню скупив футбол в Милане, присмотревшись к английской Премьер-лиги, китайцам принадлежит теперь клуб АПЛ «Вест Бромвич Альбион», немногословные миллиардеры из Пекина и Шанхая начали выписывать баснословные счета на чеках покупки футбольных звезд: 40 млн евро в год Карлосу Тевесу, 30 млн — Диего Косте. Перед скромным обаянием китайской буржуазии не устояли и экс-игроки «Зенита» Халк и Витсель.
Еще в конце прошлого года китайские чиновники объявили, что с безумными тратами на легионеров надо что-то делать, но вот цифры: рейтинги китайских матчей растут, нынешний телеконтракт Лиги заключен на сумму 1,25 млрд долларов.
Подробности — в видеоматериале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
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