Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман».ужесточение иммиграционной политики. В частности, приостанавливается прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Кроме того, на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.
Дональд Трамп: «Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности в нашей стране».
Как говорится в специальном заявлении Трампа, в мире существует более 40 государств, где живет много мусульман, и на которых не распространяется действие данного документа. Президент отметил, что Америка является «гордой нацией иммигрантов», которая всегда испытывала сострадание к угнетенным, но при этом подчеркнул, что власти страны намерены «защищать ее граждан и границы».
Дональд Трамп: «Мы будет сохранять ее (страну — ред.) свободной и безопасной, что знают СМИ, но что они отказываются сказать».
При этом он напомнил о том, что его предшественник Барак Обама также вводил временные ограничения на въезд в США для граждан некоторых стран, передает РИА Новости.
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