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  • 30.01, 01:56

Трамп: указ о миграционных ограничениях — не запрет для мусульман

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Трамп: указ о миграционных ограничениях — не запрет для мусульман

Трамп: указ о миграционных ограничениях — не запрет для мусульман

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ неверно истолковали его иммиграционную политику как «запрет для мусульман».

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение иммиграционной политики. В частности, приостанавливается прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Кроме того, на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Дональд Трамп: «Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос террора и безопасности в нашей стране».

Как говорится в специальном заявлении Трампа, в мире существует более 40 государств, где живет много мусульман, и на которых не распространяется действие данного документа. Президент отметил, что Америка является «гордой нацией иммигрантов», которая всегда испытывала сострадание к угнетенным, но при этом подчеркнул, что власти страны намерены «защищать ее граждан и границы».

Дональд Трамп: «Мы будет сохранять ее (страну — ред.) свободной и безопасной, что знают СМИ, но что они отказываются сказать».

При этом он напомнил о том, что его предшественник Барак Обама также вводил временные ограничения на въезд в США для граждан некоторых стран, передает РИА Новости.

Дональд Трамп: «Моя политика похожа на то, что президент Обама сделал в 2011 году, когда он запретил визы для беженцев из Ирака на шесть месяцев. Семь стран, названных в указе, являются теми же странами, которые ранее были определены администрацией Обамы в качестве источников террора».

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