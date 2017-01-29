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  • 30.01, 01:54

Список семи стран из иммиграционного указа Трампа составила администрация Обамы

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Список семи стран из иммиграционного указа Трампа составила администрация Обамы

Список семи стран из иммиграционного указа Трампа составила администрация Обамы

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что список из семи стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США, изначально разработала администрация предыдущего президента Барака Обамы.

Как сообщил Спайсер в интервью телеканалу ABC, «администрация Обамы указала эти страны в первую очередь и посчитала, что для граждан этих стран должны быть введены дополнительные ограничения на въезд (в США — ред.)».

Шон Спайсер: «Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, которые не вошли в эти семь стран».

За последние дни действующий президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Кроме того, глава Белого дома 27 января распорядился приостановить на 120 дней программу размещения беженцев в США.

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