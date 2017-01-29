Список семи стран из иммиграционного указа Трампа составила администрация Обамы

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что список из семи стран, гражданам которых временно запрещен въезд в США, изначально разработала администрация предыдущего президента Барака Обамы.
Шон Спайсер: «Есть 46 других стран с преимущественно мусульманским населением, которые не вошли в эти семь стран».
За последние дни действующий президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
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