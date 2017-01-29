Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов вернуться на родину при соблюдении действующими украинскими властями двух условий. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью телеканалу «112 Украина».
В настоящее время Виктор Янукович находится в России. На Украине он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о присвоении государственных средств и причастности к убийствам на Майдане зимой 2014 года. В Киеве в прошлом году заявляли, что «с удовольствием» ждут на допрос бывшего президента страны.
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