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  • 30.01, 01:56

Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

2 комментария

Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович готов вернуться на родину при соблюдении действующими украинскими властями двух условий. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью телеканалу «112 Украина».

Первое из условий, по словам Сердюка, — это обеспечение Януковичу личной безопасности. Второе — завершение расследования дела о покушении на экс-президента. Адвокат также добавил, что защита делает все, чтобы расследование дела о покушении было окончено как можно скорее. При этом Сердюк отметил, что пока Янукович намерен участвовать в любых судебных разбирательствах дистанционно.

В настоящее время Виктор Янукович находится в России. На Украине он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о присвоении государственных средств и причастности к убийствам на Майдане зимой 2014 года. В Киеве в прошлом году заявляли, что «с удовольствием» ждут на допрос бывшего президента страны.

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