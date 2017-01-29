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  • 30.01, 01:54

В Литве решили отнять у России Калининградскую область

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В Литве решили отнять у России Калининградскую область

В Литве решили отнять у России Калининградскую область

У России нужно забрать Калининградскую область. С таким предложением выступил депутат сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис, сообщает сайт Baltnews.lt.

Заявление парламентария прозвучало в ходе конференции «Мир в 2017 году», которая прошла в Вильнюсе. Бальсис выразил убеждение, что Калининград не передавался России навсегда.

Линас Бальсис: «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор».

Однако Россия, воссоединившись с Крымом, нарушила послевоенное устройство Европы, заявил политик. Бальсис уверен, что процесс по изъятию Калининградской области у России должна начать Литва или руководство ЕС. Также он допустил, что процесс может быть начат «общими усилиями».

В марте 2014 года Крым стал российским регионом по итогам референдума, на котором 96,77% крымчан высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум прошел демократическим путем в полном соответствии с международным правом.

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