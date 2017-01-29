Петиция за отмену визита Трампа в Великобританию набрала более 260 тысяч подписей

Петиция с требованием отменить государственный визит Дональда Трампа в Великобританию в связи с его антимигрантскими указами за считаные часы набрала более 260 тысяч подписей. Это означает, что британский парламент обязан рассмотреть эту инициативу, так как минимальный порог равен 100 тысячам подписей.петиции, в частности, требуют не приглашать Трампа на встречу с королевой Елизаветой II.
Из текста петиции: «Дональду Трампу должно быть позволено приехать в Великобританию в качестве главы США, но это не должен быть официальный визит, поскольку это смутило бы Ее Величество Королеву».
Выступить против государственного визита Дональда Трампа в страну своих сторонников призвал лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. На своей странице в Facebook он написал, что «Трампа не следует приветствовать в Британии, пока он нарушает общие ценности постыдным запретом на въезд мусульман и нападками на беженцев и на права женщин».
Корбин также призвал своих сторонников подписать соответствующую петицию.
Donald Trump should not be welcomed to Britain while he abuses our shared values with his shameful Muslim ban and…Posted by Jeremy Corbyn on Sunday, January 29, 2017
Ранее газета The Sunday Times сообщила, что визит Трампа в Великобританию может сорваться еще и из-за его разногласий с принцем Чарльзом в области экологии.
Комментарии