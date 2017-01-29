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  • 30.01, 01:54
Журналист НТВ сообщил подробности обстрела в ДНР. ДНР, журналистика, НТВ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Журналист НТВ сообщил подробности обстрела в ДНР

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Журналист НТВ сообщил подробности обстрела в ДНР

Журналист НТВ сообщил подробности обстрела в ДНР

Журналист НТВ сообщил подробности обстрела в ДНР

    Съемочная группа НТВ оказалась в зоне обстрела в городе Макеевка. К счастью, никто не пострадал.

    Как передает корреспондент НТВ Даниил Левин, работающий в ДНР, сначала был отчетливо слышен свист мины, а затем последовал оглушительный хлопок. Журналисты и местные жители мгновенно упали на землю, а после этого спрятались в укрытиях. Через некоторое время на этом же месте разорвались еще две мины. Местные жители остались в укрытиях, съемочная группа уехала в безопасное место.

    Ранее сообщалось, что пять населенных пунктов на юге Донецкой народной республики обесточены из-за обстрела со стороны украинских военных. По словам представителя силового ведомства, огонь велся из артиллерии и минометов. В результате повреждены жилые дома, нарушены линии электропередачи, перебит газопровод.

    Сейчас ремонтные бригады восстанавливают инфраструктуру. Обстрелам подверглись и населенные пункты Луганской народной республики. Так, в городе Брянка разрушены несколько домов, снаряды попали в детский сад. Сообщается о двух раненых.

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