Журналист НТВ сообщил подробности обстрела в ДНР

Съемочная группа НТВ оказалась в зоне обстрела в городе Макеевка. К счастью, никто не пострадал.упали на землю, а после этого спрятались в укрытиях. Через некоторое время на этом же месте разорвались еще две мины. Местные жители остались в укрытиях, съемочная группа уехала в безопасное место.
Ранее сообщалось, что пять населенных пунктов на юге Донецкой народной республики обесточены из-за обстрела со стороны украинских военных. По словам представителя силового ведомства, огонь велся из артиллерии и минометов. В результате повреждены жилые дома, нарушены линии электропередачи, перебит газопровод.
Сейчас ремонтные бригады восстанавливают инфраструктуру. Обстрелам подверглись и населенные пункты Луганской народной республики. Так, в городе Брянка разрушены несколько домов, снаряды попали в детский сад. Сообщается о двух раненых.
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