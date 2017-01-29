Россияне будут получать визы при въезде в ОАЭ

РИА Новости.
Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Махаммед бен Рашид Аль Мактум утвердил указ совета министров о получении россиянами виз напрямую на пограничных пунктах.
Решение о предоставлении россиянам возможности получать визы при въезде в страну было принято в рамках стратегического партнерства между Москвой и Абу-Даби. Это постановление должно способствовать развитию экономического сотрудничества и сферы туризма.
За минувшие два года Объединенные Арабские Эмираты посетили более 600 тысяч граждан России. Еженедельно между странами совершается 56 регулярных авиарейсов.
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