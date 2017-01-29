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  • 30.01, 01:54

Россияне будут получать визы при въезде в ОАЭ

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Россияне будут получать визы при въезде в ОАЭ

Россияне будут получать визы при въезде в ОАЭ

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Махаммед бен Рашид Аль Мактум утвердил указ совета министров о получении россиянами виз напрямую на пограничных пунктах.

В документе сообщается, что граждане России смогут получать въездные визы на срок до 30 дней на всех пограничных пунктах страны. Продлевать их туристы смогут на аналогичный срок, передает РИА Новости.

Решение о предоставлении россиянам возможности получать визы при въезде в страну было принято в рамках стратегического партнерства между Москвой и Абу-Даби. Это постановление должно способствовать развитию экономического сотрудничества и сферы туризма.

За минувшие два года Объединенные Арабские Эмираты посетили более 600 тысяч граждан России. Еженедельно между странами совершается 56 регулярных авиарейсов.

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