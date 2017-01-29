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  • 30.01, 01:54

Глава Минфина ФРГ назвал ошибкой массовый прием беженцев

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Глава Минфина ФРГ назвал ошибкой массовый прием беженцев

Глава Минфина ФРГ назвал ошибкой массовый прием беженцев

Вольфганг Шойбле высказал мнение, что правительство совершило ошибку, когда допустило массовый наплыв мигрантов в 2015 году.

Власти Германии допустили в страну около миллиона мигрантов два года назад. При этом правительство не было способно полностью контролировать поток беженцев, заявил в интервью газете Welt am Sonntag Шойбле. По его словам, в настоящее время принимаются меры, чтобы исправить допущенные ошибки.

Вольфганг Шойбле, глава Минфина ФРГ: «Мы пытались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики, тоже люди, и мы тоже совершаем ошибки. Но можно по крайней мере учиться на ошибках».

Как он подчеркнул, Евросоюзу стоит более рационально подходить к вопросу размещения мигрантов в странах — членах ЕС. Шойбле отметил, что многие беженцы стремятся попасть именно в Германию, где они могут получить более высокие социальные гарантии, чем в других европейских государствах.

Однако при этом Вольфганг Шойбле скептически воспринял миграционную политику Дональда Трампа, ограничившего въезд в США гражданам из семи мусульманских стран и приостановившего прием беженцев. Ангела Меркель тоже высказалась против данного указа, заключив, что борьба с терроризмом не оправдывает подобных мер.

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