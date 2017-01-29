Экс-глава Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

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ТАСС.
Социал-демократической партии Германии выдвинуло своего кандидата на должность, которую в настоящее время занимает Ангела Меркель.
Как ожидается, Шульц станет главным конкурентом Меркель на выборах в бундестаг, которые пройдут в сентябре текущего года.
Между тем официально он будет утвержден как кандидат в марте на внеочередном съезде Социал-демократической партии Германии. На нем же Шульц сменит на посту председателя СДПГ Зигмара Габриэля, который недавно получил назначение министром иностранных дел.
В ходе своей политической карьеры Шульц долгое время возглавлял Европейский парламент. Он был избран на эту должность в 1994 году, а затем переизбирался в 1999, 2004 и 2009 годах.
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