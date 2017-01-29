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  • 30.01, 01:54
Экс-глава Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ. Германия, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-глава Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

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Экс-глава Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

<nobr>Экс-глава</nobr> Европарламента Шульц выдвинут кандидатом на пост канцлера ФРГ

    Правление Социал-демократической партии Германии выдвинуло своего кандидата на должность, которую в настоящее время занимает Ангела Меркель.

    Кандидатом СДПГ стал Мартин Шульц, бывший глава Европарламента. 61-летний претендент на пост главы федерального правительства Германии был выбран единогласно, передает ТАСС.

    Как ожидается, Шульц станет главным конкурентом Меркель на выборах в бундестаг, которые пройдут в сентябре текущего года.

    Между тем официально он будет утвержден как кандидат в марте на внеочередном съезде Социал-демократической партии Германии. На нем же Шульц сменит на посту председателя СДПГ Зигмара Габриэля, который недавно получил назначение министром иностранных дел.

    В ходе своей политической карьеры Шульц долгое время возглавлял Европейский парламент. Он был избран на эту должность в 1994 году, а затем переизбирался в 1999, 2004 и 2009 годах.

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