Мерил Стрип выдвинули на «Оскар» в рекордный 20-й раз

В
сразу в 14 номинациях. Такое удавалось только «Титанику» и «Всё о Еве» Вуди Аллена.
Лос-Анджелесе названы номинанты на «Оскар-2017». Предстоящей церемонии, которая состоится 26 января, уже дали негласное название «„Ла-Ла Ленд“ и другие».
Это тот самый случай, когда равнодушных нет. Сюжет «Ла-Ла Ленда» вызывает самые сильные чувства — от восторга до ненависти.
Еще одной рекордсменкой стала Мерил Стрип — в этом году она номинируется на «Оскар» в 20-й раз. Академикам предстоит оценить работу трехкратной обладательницы «Оскара» в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» о женщине, ставшей оперной певицей при полном отсутствии музыкального слуха.
Комментарии