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  • 25.01, 01:53
Мерил Стрип выдвинули на «Оскар» в рекордный 20-й раз. Оскар, знаменитости, кино, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мерил Стрип выдвинули на «Оскар» в рекордный 20-й раз

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Мерил Стрип выдвинули на «Оскар» в рекордный 20-й раз

Мерил Стрип выдвинули на «Оскар» в рекордный <nobr>20-й</nobr> раз

    В Лос-Анджелесе названы номинанты на «Оскар-2017». Предстоящей церемонии, которая состоится 26 января, уже дали негласное название «„Ла-Ла Ленд“ и другие».

    Мюзикл Дэмьена Шазелла — абсолютный фаворит главной кинопремии этого года, он выдвинут на соискание сразу в 14 номинациях. Такое удавалось только «Титанику» и «Всё о Еве» Вуди Аллена.

    Это тот самый случай, когда равнодушных нет. Сюжет «Ла-Ла Ленда» вызывает самые сильные чувства — от восторга до ненависти.

    Еще одной рекордсменкой стала Мерил Стрип — в этом году она номинируется на «Оскар» в 20-й раз. Академикам предстоит оценить работу трехкратной обладательницы «Оскара» в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» о женщине, ставшей оперной певицей при полном отсутствии музыкального слуха.

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