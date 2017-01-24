Упавший в обморок губернатор Миннесоты борется с раком простаты

Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон, в понедельник потерявший сознание во время выступления, рассказал, что болен раком.
При этом Дейтон и не думает покидать пост главы «Штата сусликов», как часто называют Миннесоту, передает ТАСС.
Марк Дейтон, губернатор Миннесоты: «Граждане достойны губернатора, который работает добросовестно и обладает достаточной для осуществления своих полномочий квалификацией как интеллектуальной, так и физической. Я полагаю, что подхожу под это описание».
зашатался и упал. В феврале 2016 года Дейтон также потерял сознание на партийном мероприятии в городе Вудбери. Тогда врачи объяснили произошедшее обезвоживанием организма.
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