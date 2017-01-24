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  • 25.01, 01:54

Упавший в обморок губернатор Миннесоты борется с раком простаты

2 комментария

Упавший в обморок губернатор Миннесоты борется с раком простаты

Упавший в обморок губернатор Миннесоты борется с раком простаты

Губернатор американского штата Миннесота Марк Дейтон, в понедельник потерявший сознание во время выступления, рассказал, что болен раком.

По словам Дейтона, о страшном диагнозе он узнал всего неделю назад. Возможно, отметил один из самых возрастных губернаторов США, в скором времени ему потребуется хирургическое вмешательство.

При этом Дейтон и не думает покидать пост главы «Штата сусликов», как часто называют Миннесоту, передает ТАСС.

Марк Дейтон, губернатор Миннесоты: «Граждане достойны губернатора, который работает добросовестно и обладает достаточной для осуществления своих полномочий квалификацией как интеллектуальной, так и физической. Я полагаю, что подхожу под это описание».

В понедельник 69-летний политик, произнося речь с трибуны в городе Сент-Пол, вдруг зашатался и упал. В феврале 2016 года Дейтон также потерял сознание на партийном мероприятии в городе Вудбери. Тогда врачи объяснили произошедшее обезвоживанием организма.

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