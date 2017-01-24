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  • 25.01, 01:54

Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме

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Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме

Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме

Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме
  • Фото: 78.mchs.gov.ru

    • В поселке Левашово под Петербургом горит жилой дом, огнем охвачено 800 кв. метров.

    Сообщение о ЧП поступило пожарным в 19:30. Горит трехэтажный жилой дом, огонь охватил все этажи. Пламя перекинулось и на крышу.

    Из горящего дома эвакуировали 12 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В тушении пожара участвуют более 10 спасателей.

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