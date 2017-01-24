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ЧП
Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме
24.01.2017, 23:18
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Фото:
78.mchs.gov.ru
Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме
Фото:
78.mchs.gov.ru
В поселке Левашово под Петербургом горит жилой дом, огнем охвачено 800 кв. метров.
400
пожары
Санкт-Петербург
Сообщение о ЧП поступило пожарным в 19:30. Горит трехэтажный жилой дом, огонь охватил все этажи. Пламя перекинулось и на крышу.
Из горящего дома эвакуировали 12 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
В тушении пожара участвуют более 10 спасателей.
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