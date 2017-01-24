Под Петербургом тушат крупный пожар в жилом доме

В поселке Левашово под Петербургом горит жилой дом, огнем охвачено 800 кв. метров.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 19:30. Горит трехэтажный жилой дом, огонь охватил все этажи. Пламя перекинулось и на крышу.Из горящего дома эвакуировали 12 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.В тушении пожара участвуют более 10 спасателей.