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  • 25.01, 01:53

Экс-глава Европарламента Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии

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  • Фото Reuters © 2017, Fabrizio Bensch
<nobr>Экс-глава</nobr> Европарламента Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии

Экс-глава Европарламента Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии

<nobr>Экс-глава</nobr> Европарламента Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии
  • Фото Reuters © 2017, Fabrizio Bensch

    • Министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинет в качестве своего кандидата на пост канцлера Мартина Шульца. Бывший глава Европарламента также станет кандидатом на должность председателя СДПГ.

    То, что Шульц выдвинут на пост, который в настоящее время занимает Ангела Меркель, подтвердил и Томас Опперман, глава фракции СДПГ в бундестаге, передает РИА Новости.

    Томас Опперман: «Рад, что президиум последовал нашему предложению единогласно. Мартин — крупный социал-демократ, он тот, кто может строить мосты, объединять людей. Рад, что он берется за эту задачу».

    Опперман высказал мнение, что у Шульца лучшие шансы на победу в качестве кандидата в канцлеры. Как ожидается, официально кандидатуру Мартина Шульца утвердят в конце текущей недели, 29 января.

    Парламентские выборы в Германии, на которых будет избран канцлер, состоятся в сентябре.

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