Экс-глава Европарламента Шульц станет кандидатом в канцлеры Германии

Министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что
РИА Новости.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выдвинет в качестве своего кандидата на пост канцлера Мартина Шульца. Бывший глава Европарламента также станет кандидатом на должность председателя СДПГ.
Томас Опперман: «Рад, что президиум последовал нашему предложению единогласно. Мартин — крупный социал-демократ, он тот, кто может строить мосты, объединять людей. Рад, что он берется за эту задачу».
Опперман высказал мнение, что у Шульца лучшие шансы на победу в качестве кандидата в канцлеры. Как ожидается, официально кандидатуру Мартина Шульца утвердят в конце текущей недели, 29 января.
Парламентские выборы в Германии, на которых будет избран канцлер, состоятся в сентябре.
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