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  • 24.01, 22:22

Трамп возобновил проект строительства трубопровода, который закрыл Обама

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Трамп возобновил проект строительства трубопровода, который закрыл Обама

Трамп возобновил проект строительства трубопровода, который закрыл Обама

Новый президент США подписал сегодня пять исполнительных указов, среди этих документов есть отменяющие постановления прошлой администрации Барака Обамы.

Церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствие журналистов. Среди пяти указов Трампа есть распоряжение, отменяющее решение предыдущего правительства об отказе от строительства нефтепровода Keystone XL, передает канал CNN.

Трубопровод, который администрация Обамы решила не строить, должен соединить канадскую провинцию Альберта и американский штат Небраска. Его могут дотянуть и до побережья Мексиканского залива.

Проект Keystone X разработала компания TransCanada. Пропускная способность трубопровода оценивается в 830 тысяч баррелей в день.

Дональд Трамп заявил, что США заново обсудят условия этого проекта с канадской стороной. По его словам, строительство трубопровода может создать 28 тысяч рабочих мест.

44-президент США Барак Обама в 2015 году заявил, что США не станут заниматься реализацией этого проекта. Он счел, что трубопровод не принесет существенной выгоды экономике страны, а также что его постройка подорвет лидерство США в борьбе с экологическими проблемами, в частности, с изменением климата. Его позицию поддерживали экологи, в Вашингтоне проходили акции протеста против реализации Keystone X. Но были и многочисленные сторонники американо-канадского трубопровода, которые отмечали, что он может дать толчок развитию промышленности.

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