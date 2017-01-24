Россиянин завоевал два «Порно-Оскара» в США

Россиянин Алексей Гончаров, снимающийся под псевдонимом Маркус Дюпри, стал обладателем двух наград на церемонии вручения
официальный сайт премии, россиянин стал победителем в номинациях «Сцена с двойным проникновением» и «Наиболее эпатажная сцена».
«Порно-Оскаров» — AVN Awards.
Лучшей исполнительницей фильмов для взрослых стала американка с русскими корнями Адриана Чечик (свое настоящее имя девушка не называет). Лучшим фильмом 2016 года члены жюри назвали пародию на фильм «Отряд самоубийц».
Это не первый случай, когда россияне получают престижную премию в области порноиндустрии. В 2015 году награду в номинации «Лучшая сцена в фильме зарубежного производства» взяла россиянка Алина Ерёменко, известная как Алина Хенесси. А в прошлом году 21-летняя актриса с украинскими корнями Абелла Дэнджер получила приз в номинации «Лучшая новая старлетка».
AVN Awards уже более 30 лет ежегодно проходит в Штатах и считается наиболее престижной премией в области порноиндустрии. Она приурочена к ежегодной выставке «взрослых развлечений» Adult Entertainment Expo.
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