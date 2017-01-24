В Крыму выставили на продажу храм, 20 лет действовавший незаконно

Сегодня в центре громкого скандала оказалось объявление на одном из риелторских сайтов Крыма, причем заинтересовало оно даже людей весьма далеких от рынка недвижимости. За 85 миллионов рублей выставлен на продажу участок земли в девять соток вместе с двухэтажным домом и частным православным храмом.

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«Продается домовой комплекс: жилой дом с частным православным храмом» — такое объявление появилось в начале января на крымских сайтах по продаже недвижимости. На фото — полноценный храм с алтарем, царскими вратами и иконостасом. В сопроводительном тексте сказано, что некий Александр продает девять соток земли, на которых располагается двухэтажный дом с пятью комнатами. Подведены коммуникации, есть спутниковое телевидение, Интернет, в доме — натуральная мебель, бытовая техника, на участке — ландшафтный дизайн. Объект под охраной. Цена — 85 миллионов рублей.Эта история началась по классическим канонам бизнес-конфликтов. В начале 90-х игумен Варфоломей был священником в одном из храмов Русской православной церкви. Потом разругался с начальством и начал строить частный храм. РПЦ ответило жестко.: «Лицо, разместившее объявление, самочинно, без благословения правящего архиерея, построило здание храма на личном участке, и с декабря 2005 является не только запрещенным в священнослужении, но и лишенным священного сана».Лишенного сана Варфоломея это не остановило. Он достроил храм и начал совершать таинства, обряды и проводить службы. И даже развязал войну брендов — назвал свой храм точно так же, как соседний храм РПЦ: святителя Стефана Сурожского.Дела у игумена Варфоломея шли неплохо, почти 20 лет он крестил детей, венчал молодоженов, отпевал покойников, продавал свечи. На большие церковные праздники вся улица возле храма была заставлена машинами прихожан.Прихожанин частного православного храма долго отказывался разговаривать с журналистами. Когда согласился, поставил условие: не снимать лицо, поменять имя и голос. Причина — глубокая душевная травма. В незаконном храме он крестил двух дочерей., прихожанин: «Восемь лет назад и четыре года назад. Ничего не смутило абсолютно. Я сам являюсь крестным родителем другого ребенка. Я крестил ребенка в нормальном храме. Внешне никакой разницы между процедурой обряда крещения абсолютно нет, то есть абсолютно то же самое происходило в том же храме, что происходит в обычных храмах».Выглядел храм стандартно: купола, над ними православные кресты. Внутри — полное убранство, алтарь, иконостас, царские врата. Священник назвался игуменом Варфоломеем. После крещения ребенка выдал свидетельство с печатью. Скандал для Михаила стал шоком.: «Мне было очень неприятно. Действительно такая щепетильная тема. Было достаточно сложно понимать, что делать дальше с детьми. Перекрестить их надо или нет?»Свой незаконный бизнес Варфоломей, как вспоминает его соседка Татьяна Тындеева, вел с душой: отпевал и крестил долго, провожал покойников до самой могилы. Служили вдвоем с матушкой, она на праздники пекла куличи, просфоры и пела, одна за весь хор. Церковная бизнес-империя лопнула три года назад.Лишенный сана игумен переехал в Киев, крымскую паству бросил. Зачистил Интернет от своих фотографий, а храм выставил на продажу. По словам соседей, теперь бывает наездами. Телефон, указанный в объявлении, сейчас не отвечает.За 20 лет незаконной деятельности Варфоломея обряды и таинства в незаконном храме совершили тысячи крымчан., протоиерей и настоятель храма РПЦ: «Все действия есть незаконны этого человека, который проводил над этими людьми все таинства. Надо все делать заново».С таинствами венчания и крещения ситуация понятна, их есть возможность провести заново. Сложность возникла с умершими — чин погребения повторить невозможно. Решение по каждому покойному будет принимать правящий архиерей Русской православной церкви.