В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку

Сегодня стало известно, что мемориальная доска Александру Колчаку, установленная в Северной столице всего два месяца назад, будет демонтирована.
Речь идет о памятной доске, которая появилась в конце минувшего года на Большой Зелениной улице Санкт-Петербурга. К властям Северной столицы из-за установки доски было подано пять исков, которые были объединены в одно производство, передает РИА Новости.
Олег Барсуков, истец: «Суд удовлетворил почти все требования по нашему иску. В частности, суд признал постановление правительства Петербурга об установке доски незаконным. Второе: суд обязал комитет по культуре ее демонтировать».
она была закрашена.
Александр Колчак — русский военный и политический деятель, который во время гражданской войны был одним из лидеров Белого движения. В ночь на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по указу иркутского военно-революционного комитета. Однако Колчак известен также как ученый-океанограф и полярный исследователь.
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