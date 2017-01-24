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  • 24.01, 19:20

В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку

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  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку

В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку

В Петербурге суд постановил демонтировать мемориальную доску Колчаку
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Сегодня стало известно, что мемориальная доска Александру Колчаку, установленная в Северной столице всего два месяца назад, будет демонтирована.

    Такое решение принял Смольнинский районный суд города, удовлетворивший иск группы петербуржцев. Их возмутило, что было увековечено имя человека, который так и не был реабилитирован. Во время судебного заседания были подняты архивные документы. В них адмирал признан участником репрессий, а постановление о его расстреле — обоснованным.

    Речь идет о памятной доске, которая появилась в конце минувшего года на Большой Зелениной улице Санкт-Петербурга. К властям Северной столицы из-за установки доски было подано пять исков, которые были объединены в одно производство, передает РИА Новости.

    Олег Барсуков, истец: «Суд удовлетворил почти все требования по нашему иску. В частности, суд признал постановление правительства Петербурга об установке доски незаконным. Второе: суд обязал комитет по культуре ее демонтировать».

    Появление доски в Санкт-Петербурге вызвало бурную реакцию жителей города. Всего спустя сутки после установки она была закрашена.

    Александр Колчак — русский военный и политический деятель, который во время гражданской войны был одним из лидеров Белого движения. В ночь на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по указу иркутского военно-революционного комитета. Однако Колчак известен также как ученый-океанограф и полярный исследователь.

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