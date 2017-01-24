Успенский блокадный храм обрел икону легендарного святителя

Икону Стефана Великопермского, крестившего северные области Руси, привезли с Урала, где в годы войны находились в эвакуации сотни ленинградцев.

Сегодня Санкт-Петербург получил в дар икону святителя Стефана Великопермского. Образ прибыл поездом на Ладожский вокзал из Перми. Святыню передали специально в канун 73-й годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда.Именно на северный Урал были эвакуированы сотни тысяч ленинградцев во время Великой Отечественной войны. Икону святителя Стефана встретили в 10 часов утра на Ладожском вокзале, а уже в 11 в храме Успения Пресвятой Богородицы, где и будет находиться образ, провели литургию.Как сообщает, праздничная процессия от вокзала к храму получилась настолько многочисленной, что даже пришлось по ходу движения перекрывать улицы. Духовным наставником символично выбрали настоятеля Кронштадтского морского собора Алексия Ганьжина, родившегося в Перми.Его родители, как и многие другие, делили кров с эвакуированными ленинградцами. Марина Николаевна, сегодня тоже в составе Крестного хода, помнит, как в шестилетнем возрасте она через Пермь в Свердловск уехала из осажденного Ленинграда.: «Мы лежали на третьей полке. Потом всю зиму пробыли на Урале. Вернулись в 1944-м».Торжественную литургию в Успенском блокадном храме провел архиепископ Петергофский Амвросий. После чего отслужили молебен святому, которого за духовные подвиги часто сравнивают с князем Владимиром., председатель правления пермского землячества в Санкт-Петербурге: «Он крестил северные земли, северо-угорскую группу населения, даровал ей азбуку, по сути способствовал присоединению всех северных территорий к Московскому княжеству».Уже в храме состоялась торжественная передача иконы с изображением святого, который жил в XIV веке. После чего все собравшиеся смогли приложиться к образу.