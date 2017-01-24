Премьер Ирака объявил об освобождении восточного Мосула от ИГ

Премьер-министр Ирака Хейдар Абади официально подтвердил информацию, об освобождении восточной части Мосула от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
Iraqi PM Abadi confirms capture of east Mosul: State TV https://t.co/DF5SdIj8Hk— Reuters Top News (@Reuters) January 24, 2017
Мосул находился под контролем ИГ более двух лет. Наземную фазу операции по его освобождению с 17 октября 2016 года проводят правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования пешмерга при поддержке ВВС Ирака и авиации коалиции во главе с США.
По оценке ООН, в западной части города, контролируемой террористами, остаются около 750 тысяч мирных жителей.
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