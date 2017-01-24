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  • 24.01, 19:20

Премьер Ирака объявил об освобождении восточного Мосула от ИГ

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Премьер Ирака объявил об освобождении восточного Мосула от ИГ

Премьер Ирака объявил об освобождении восточного Мосула от ИГ

Премьер-министр Ирака Хейдар Абади официально подтвердил информацию, об освобождении восточной части Мосула от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

Информация о том, что восточная часть иракского города полностью перешла под контроль военных, появилась 23 января со ссылкой на министерство обороны Ирака. Ранее Пентагон сообщал об освобождении 80% восточных районов.




Мосул находился под контролем ИГ более двух лет. Наземную фазу операции по его освобождению с 17 октября 2016 года проводят правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования пешмерга при поддержке ВВС Ирака и авиации коалиции во главе с США.

По оценке ООН, в западной части города, контролируемой террористами, остаются около 750 тысяч мирных жителей.

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