Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе

Британского журналиста вывели со встречи, которая проходила в парламенте Великобритании. Она была посвящена
25-летию установления дипломатических отношений между Лондоном и Киевом.
Гости мероприятия обрушились с криками «Лжец» и «Вон» на журналиста, прервав его. Они потребовали вывести Филлипса со встречи.
Подоспевший полицейский сопроводил репортера на улицу. Короткий ролик, на котором запечатлено, как Грэма Филлипса выгоняют из парламента, разместило на своей странице в Twitter посольство Украины в Великобритании.
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