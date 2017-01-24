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  • 24.01, 19:20
Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе. Великобритания, журналистика, Лондон, парламенты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе

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Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе

Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе

Грэма Филлипса выгнали из парламента Великобритании за вопрос о Донбассе

    Британского журналиста вывели со встречи, которая проходила в парламенте Великобритании. Она была посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Лондоном и Киевом.

    Филлипс опубликовал репортаж на своем канале на YouTube. Он вошел в помещение и обратился к парламентарию Джеральду Ховарду, который в тот момент выступал. Журналист спросил члена парламента, намерен ли тот рассказать присутствующим об обстрелах украинскими военными Донбасса и гибели мирных граждан.



    Гости мероприятия обрушились с криками «Лжец» и «Вон» на журналиста, прервав его. Они потребовали вывести Филлипса со встречи.

    Подоспевший полицейский сопроводил репортера на улицу. Короткий ролик, на котором запечатлено, как Грэма Филлипса выгоняют из парламента, разместило на своей странице в Twitter посольство Украины в Великобритании.

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