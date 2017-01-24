Bloomberg нашло в России нового долларового миллиардера

Агентство Bloomberg включило в список миллиардеров российского бизнесмена — владельца рыбного холдинга «Норебо» Виталия Орлова.Bloomberg Billionaire Index, состояние предпринимателя достигло отметки в один миллиард долларов. Как сообщает агентство, развитие его бизнеса подтолкнули санкции.
60% продаж — результат торговли холдинга за рубежом, но, как пишет агентство, наблюдается и рост внутреннего потребления «как результат ограничения импорта из-за санкций». Также, по версии Bloomberg, на увеличение состояния бизнесмена оказал влияние рост рыбного рынка, поскольку «потребители стремятся добавить здоровый протеин в свой рацион». Кроме того, войти в рейтинг миллиардеров Орлову помогло и увеличение цен на треску, которое составило 13% за последние четыре года.
В агентстве отметили, что «Норебо» в прошлом году добыл 11% от общего российского объема вылова, который, по данным Росрыболовства, составил 4,755 млн тонн.
В холдинг «Норебо» входят рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, а также торговые предприятия, которые занимаются продажей рыбы не только в России, но и за границей. Как пишет Bloomberg, Виталий Орлов — единоличный владелец «Норебо».
Орлов родился в 1965 году в Мурманске. В 1990-х он начал работать в мурманском представительстве шведской компании Scansea International, а затем перешел в норвежское представительство компании. Его предпринимательский талант проявился, когда в 1997 он вместе с партнером Магнусом Ротом основал Ocean Trawlers, которое через несколько лет стало крупнейшим продавцом трески в Норвегии.
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