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  • 24.01, 17:49

Bloomberg нашло в России нового долларового миллиардера

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Bloomberg нашло в России нового долларового миллиардера

Bloomberg нашло в России нового долларового миллиардера

Bloomberg нашло в России нового долларового миллиардера
  • Фото: polit.ru

    • Агентство Bloomberg включило в список миллиардеров российского бизнесмена — владельца рыбного холдинга «Норебо» Виталия Орлова.

    По данным ежедневно обновляемого рейтинга Bloomberg Billionaire Index, состояние предпринимателя достигло отметки в один миллиард долларов. Как сообщает агентство, развитие его бизнеса подтолкнули санкции.

    60% продаж — результат торговли холдинга за рубежом, но, как пишет агентство, наблюдается и рост внутреннего потребления «как результат ограничения импорта из-за санкций». Также, по версии Bloomberg, на увеличение состояния бизнесмена оказал влияние рост рыбного рынка, поскольку «потребители стремятся добавить здоровый протеин в свой рацион». Кроме того, войти в рейтинг миллиардеров Орлову помогло и увеличение цен на треску, которое составило 13% за последние четыре года.

    В агентстве отметили, что «Норебо» в прошлом году добыл 11% от общего российского объема вылова, который, по данным Росрыболовства, составил 4,755 млн тонн.

    В холдинг «Норебо» входят рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, а также торговые предприятия, которые занимаются продажей рыбы не только в России, но и за границей. Как пишет Bloomberg, Виталий Орлов — единоличный владелец «Норебо».

    Орлов родился в 1965 году в Мурманске. В 1990-х он начал работать в мурманском представительстве шведской компании Scansea International, а затем перешел в норвежское представительство компании. Его предпринимательский талант проявился, когда в 1997 он вместе с партнером Магнусом Ротом основал Ocean Trawlers, которое через несколько лет стало крупнейшим продавцом трески в Норвегии.

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