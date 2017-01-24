Иркутский Росприроднадзор объявил войну ледовым дрифтерам

Сотрудники Росприроднадзора в Иркутской области пришли на помощь охранникам местной лодочной станции, которые устали бороться с дрифтерами. Те облюбовали замерзшее водохранилище и регулярно выезжают на лед вопреки всем правилам.

Желающих жечь резину не останавливают ни предупреждающий знак, ни ограждение. Они прекрасно понимают, что гонять по льду водоема опасно и противозаконно, поэтому катаются тайком, но зато выкладывают в Сеть ролики.В Росприроднадзоре устали повторять: гоночные треки на льду организовывать можно, но по правилам. Территория должна быть огорожена, толщина льда — не менее 25 сантиметров, и перед самим заездом гонщики обязаны ставить в известность сотрудников МЧС., заместитель начальника надзорной деятельности управления Росприроднадзора по Иркутской области: «Организация ледовых автодромов на ледовых поверхностях предусматривает также заключение договора водопользования. Виновные подлежат привлечению к административной ответственности, предусмотренной законодательством».Но в погоне за адреналином и новыми ощущениями любители заносов и зрелищных разворотов забывают о возможной ответственности. Правда, предусмотренные мизерные административные штрафы за выезд на лед не идут ни в какое сравнение с теми деньгами, которые автовладельцы тратят на свои машины. На подготовку каждой к дрифту уходят десятки, а то и сотни тысяч рублей.Чтобы иметь на руках явные доказательства, охранника лодочной станции снарядили камерой.Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».