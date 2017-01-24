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  • 24.01, 14:47
Российская военная полиция провела учения в Алеппо с сирийскими коллегами. армия и флот РФ, полиция, Сирия, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российская военная полиция провела учения в Алеппо с сирийскими коллегами

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Российская военная полиция провела учения в Алеппо с сирийскими коллегами

Российская военная полиция провела учения в Алеппо с сирийскими коллегами

Российская военная полиция провела учения в Алеппо с сирийскими коллегами

    Российские и сирийские военные полицейские отработали несколько задач, включая огневое прикрытие групп в городском бою, эвакуацию раненых, зачистку и осмотр зданий.

    Командиры отделений российской военной полиции также подробно рассказали коллегам о системе условных знаков и жестов, которыми обмениваются патрули, а также о том, как правильно должны передвигаться по городским улицам дозоры.

    Суфьян Блаз, подполковник военной полиции: «Мы сегодня получили очень хороший опыт от российских коллег, потренировались работать на отдельных объектах и в зданиях, на разной местности. Получили очень хорошие навыки, и теперь с учетом этого опыта мы будем тренировать других наших солдат».

    После совместных учений российская военная полиция отправилась в одну из школ Алеппо, куда ранее доставили партию гуманитарных грузов и полевую кухню. Полицейские взяли под охрану выходы, двор и помещения школы, чтоб не допустить провокаций со стороны боевиков.

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