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  • 24.01, 16:18

Глава МВД Таджикистана приказал подчиненным похудеть

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Глава МВД Таджикистана приказал подчиненным похудеть

Глава МВД Таджикистана приказал подчиненным похудеть

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился, чтобы сотрудники милиции сбросили лишний вес.

Следить за исполнением поручения главы МВД будет специальная комиссия, передает РИА Новости. Сам министр активно занимается спортом.

Рамазон Рахимзода: «Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста».

По словам одного из сотрудников милиции Таджикистана, многие стражи порядка начали посещать ведомственный бассейн, а также бегают кросс два раза в неделю на протяжении последних двух месяцев.

Сотрудник МВД Таджикистана: «Более 50% сотрудников уже похудели на пять-десять килограммов».

Милиционеры получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса в декабре минувшего года. В документе говорилось, что при росте 168–170 см правоохранитель должен весить не более 75 кг.

В МВД заявляют, что хорошая физическая подготовка является обязательным условием для службы в правоохранительных органах. Сотрудников, которые не смогут похудеть, ждет увольнение.

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