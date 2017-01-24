Глава МВД Таджикистана приказал подчиненным похудеть

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился, чтобы сотрудники милиции сбросили лишний вес.РИА Новости. Сам министр активно занимается спортом.
Рамазон Рахимзода: «Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста».
По словам одного из сотрудников милиции Таджикистана, многие стражи порядка начали посещать ведомственный бассейн, а также бегают кросс два раза в неделю на протяжении последних двух месяцев.
Сотрудник МВД Таджикистана: «Более 50% сотрудников уже похудели на пять-десять килограммов».
Милиционеры получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса в декабре минувшего года. В документе говорилось, что при росте 168–170 см правоохранитель должен весить не более 75 кг.
В МВД заявляют, что хорошая физическая подготовка является обязательным условием для службы в правоохранительных органах. Сотрудников, которые не смогут похудеть, ждет увольнение.
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