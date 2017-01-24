Обезьяны в красноярском зоопарке пристрастились к чесноку

Весьма необычным способом сотрудники красноярского зоопарка решили защищать своих питомцев от холодов. Всех теплолюбивых животных там приобщают к народной медицине. Начали с обезьян. Они, говорят специалисты, эксперимент переносят хорошо. Только вот посетители теперь стараются долго не задерживаться около вольеров с приматами.

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Нововведение в красноярском зоопарке может облегчить жизнь многих теплолюбивых питомцев в зимний период и сохранить популяцию обезьян. Оказывается, мартышки не меньше бананов любят чеснок, а он помогает им переносить холода и не заболеть. По словам специалистов, чеснок сразу пришелся по вкусу приматам.Сотрудники зоопарка рассказали, что народные методы профилактики простудных заболеваний при таких морозах на приматов действуют безотказно., зоолог: «Всем нравится этот острый чеснок, вкус его, они с удовольствием его едят, а некоторые обезьянки даже пытаются им натираться».На период холодов всех экзотических питомцев переселяют в теплые вольеры. Внутри поддерживают температуру. Но этого мало. Чтобы животные не простудились и не подцепили вирус, повсюду разбрызгивают пихтовое масло, а канаты также натирают чесноком.