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  • 24.01, 13:15

СК проводит проверку после избиения ученика в столичной школе

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СК проводит проверку после избиения ученика в столичной школе

СК проводит проверку после избиения ученика в столичной школе

Московские следователи проводят проверку по факту драки подростков в школе на проспекте Добролюбова.

Потасовка между учениками, по предварительным данным, произошла накануне на территории школы. В результате ссоры двое 15-летних подростков нанесли множество ударов 18-летнему ученику ногами по голове.

Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями. Юношу вскоре отпустили из медучреждения, сейчас он находится дома. В Следственном комитете заверили, что его жизни ничто не угрожает.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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