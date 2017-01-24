СК проводит проверку после избиения ученика в столичной школе

Московские следователи проводят проверку по факту драки подростков в школе на проспекте Добролюбова.

Потасовка между учениками, по предварительным данным, произошла накануне на территории школы. В результате ссоры двое 15-летних подростков нанесли множество ударов 18-летнему ученику ногами по голове.Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и другими повреждениями. Юношу вскоре отпустили из медучреждения, сейчас он находится дома. В Следственном комитете заверили, что его жизни ничто не угрожает., старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».