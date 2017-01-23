В Калининграде проверяют инцидент с врачом, осмотревшим ребенка в подъезде

Служебное расследование началось в отношении калининградского врача-педиатра , которая не стала подниматься на 6-й этаж из-за сломанного лифта и осмотрела маленького пациента в подъезде.

2 января родители 5-летнего ребенка вызвали участкового педиатра городской детской поликлиники №6. Она не стала подниматься в квартиру на шестой этаж из-за сломанного лифта, вместо этого осмотрев пациента в подъезде. Отец ребенка обратился за разъяснениями в региональный Минздрав., замминистра здравоохранения Калининградской области: «Конечно же, такой поступок не может быть ничем оправдан, и мы считаем такое поведение участкового педиатра просто недопустимым. Позиция министерства — таких случаев не должно быть ни при каких обстоятельствах. Все, что необходимо было сделать в такой ситуации, — это передать вызов одному из трех дежуривших 2 января в поликлинике коллег».В отношении медика проводится служебное расследование. По его результатам медицинский работник, возможно, будет привлечен к ответственности.