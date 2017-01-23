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  • 23.01, 22:07

На красной ветке метро в Москве произошел сбой из-за падения пассажира на рельсы

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На красной ветке метро в Москве произошел сбой из-за падения пассажира на рельсы

На красной ветке метро в Москве произошел сбой <nobr>из-за</nobr> падения пассажира на рельсы

Поезда на Сокольнической линии столичной подземки следовали с увеличенными интервалами из-за инцидента с одним из пассажиров.

Движение поездов на красной ветке постепенно входит в обычный график. Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter. Как сообщается, было увеличены интервалы движении поездов от «Парка культуры» до платформы «Сокольники». Как говорится в микроблоге метро, инцидент с пассажиром произошел в 20:35.




Но к 20:50 движение на Сокольнической линии было налажено.




В подземке заверили, что службы метро сработали слаженно и оперативно. О состоянии пассажира, упавшего на пути, информации не поступало.

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