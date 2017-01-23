На красной ветке метро в Москве произошел сбой из-за падения пассажира на рельсы

Поезда на Сокольнической линии столичной подземки следовали с увеличенными интервалами
из-за инцидента с одним из пассажиров.
20:35. Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов от ст Парк Культуры до ст Сокольники из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 января 2017 г.
Но к 20:50 движение на Сокольнической линии было налажено.
20:50. Сокольническая линия. Движение поездов на линии осуществляется согласно графику. Приятных поездок.— Московское метро (@MetroOperativno) 23 января 2017 г.
В подземке заверили, что службы метро сработали слаженно и оперативно. О состоянии пассажира, упавшего на пути, информации не поступало.
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