На красной ветке метро в Москве произошел сбой из-за падения пассажира на рельсы

Поезда на Сокольнической линии столичной подземки следовали с увеличенными интервалами из-за инцидента с одним из пассажиров.

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Москва

20:35. Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов от ст Парк Культуры до ст Сокольники из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 января 2017 г.

20:50. Сокольническая линия. Движение поездов на линии осуществляется согласно графику. Приятных поездок. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 января 2017 г.

Движение поездов на красной ветке постепенно входит в обычный график. Об этом сообщается на странице метрополитена в Twitter. Как сообщается, было увеличены интервалы движении поездов от «Парка культуры» до платформы «Сокольники». Как говорится в микроблоге метро, инцидент с пассажиром произошел в 20:35.Но к 20:50 движение на Сокольнической линии было налажено.В подземке заверили, что службы метро сработали слаженно и оперативно. О состоянии пассажира, упавшего на пути, информации не поступало.