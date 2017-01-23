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  • 23.01, 22:07

На военной базе в Аризоне объявлена тревога из-за сообщений о стрельбе

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На военной базе в Аризоне объявлена тревога из-за сообщений о стрельбе

На военной базе в Аризоне объявлена тревога <nobr>из-за</nobr> сообщений о стрельбе

В Военно-воздушных силах США сообщили, что авиабаза Девис-Монтен была переведена в режим строгой изоляции после неподтврежденных сообщений о стрельбе.

База находится в этом режиме около часа. В настоящее время ведется расследование случившегося, передает AP.

Сообщение о стрельбе разместило командование авиабазы в Twitter. В нем военнослужащих призвали немедленно найти убежище и сообщили об объявленной тревоге.






Девис-Монтен находится в черте города Тусон. На базе находятся строевые авиачасти и штабы, также на ней расположен один из крупнейших парков авиатехники в мире. В нем на консервации находятся более 4 тысяч единиц авиатехники и космических кораблей.

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