На военной базе в Аризоне объявлена тревога из-за сообщений о стрельбе

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AP.
Военно-воздушных силах США сообщили, что авиабаза Девис-Монтен была переведена в режим строгой изоляции после неподтврежденных сообщений о стрельбе.
Сообщение о стрельбе разместило командование авиабазы в Twitter. В нем военнослужащих призвали немедленно найти убежище и сообщили об объявленной тревоге.
The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.— Davis-Monthan AFB (@DMAFB) 23 января 2017 г.
Девис-Монтен находится в черте города Тусон. На базе находятся строевые авиачасти и штабы, также на ней расположен один из крупнейших парков авиатехники в мире. В нем на консервации находятся более 4 тысяч единиц авиатехники и космических кораблей.
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