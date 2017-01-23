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  • 23.01, 22:07

На Кубани супруги получили 19 и 16 лет за изнасилование дочери

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На Кубани супруги получили 19 и 16 лет за изнасилование дочери

На Кубани супруги получили 19 и 16 лет за изнасилование дочери

В Краснодаре суд признал мужчину виновным в изнасиловании дочери его жены. Притом супруга, по версии следствия, оказывала ему содействие.

Суд назначил Дмитрию Дубровскому 19 лет в колонии особого режима, а его жене Елене 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на полтора года. Они признаны виновными в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера, ведении фото- и видеосъемки для изготовления порнографически материалов и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней, которая находилась в беспомощном состоянии.

По версии следствия, издевательства над ребенком начались в 2012 году в Пермском крае. После употребления наркотиков вместе с женой Дубровский изнасиловал ее дочь. Притом супруга помогала ему, удерживая девочку. Изнасилования продолжались и после переезда семьи в Адыгею, а затем и в Краснодарский край — до мая 2014 года. Супруги вели фото- и видеосъемку происходящего.

Обоих супругов лишили возможности работать в дошкольных и школьных учреждениях сроком на 10 и 8 лет после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу, передает РИА Новости.


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