На Кубани супруги получили 19 и 16 лет за изнасилование дочери

В Краснодаре суд признал мужчину виновным в изнасиловании дочери его жены. Притом супруга, по версии следствия, оказывала ему содействие.
По версии следствия, издевательства над ребенком начались в 2012 году в Пермском крае. После употребления наркотиков вместе с женой Дубровский изнасиловал ее дочь. Притом супруга помогала ему, удерживая девочку. Изнасилования продолжались и после переезда семьи в Адыгею, а затем и в Краснодарский край — до мая 2014 года. Супруги вели фото- и видеосъемку происходящего.
Обоих супругов лишили возможности работать в дошкольных и школьных учреждениях сроком на 10 и 8 лет после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу, передает РИА Новости.
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