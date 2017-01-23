Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга назвала свой народ злым и завистливым

Бывшая глава государства заявила, что разочаровалась в согражданах, а ее вера в духовный и психологический рост латвийского народа находится под угрозой.
Женщина пожаловалась журналистам на завистливость и злобу своих соотечественников. Расследование так сильно задело Вайру, что она высказала пожелание быть похороненной в Канаде или кремированной, а не захороненной на родине.
По ее словам, на посту президента она идеализировала свой народ. Но теперь она видит соотечественников в другом свете.
Вайра Вике-Фрейберга: «Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа. Полить, как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против меня, печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой».
По словам 79-летней Вайры, за границей «ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу». Такое мнение она высказала в интервью телеканалу TV3.
Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007 год. Также в ходе своей политической карьеры она занимала должность спецпосланника генерального секретаря ООН.
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