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  • 23.01, 19:05

Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга назвала свой народ злым и завистливым

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Ints Kalnins
<nobr>Экс-президент</nobr> Латвии <nobr>Вике-Фрейберга</nobr> назвала свой народ злым и завистливым

Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга назвала свой народ злым и завистливым

<nobr>Экс-президент</nobr> Латвии <nobr>Вике-Фрейберга</nobr> назвала свой народ злым и завистливым
  • Фото Reuters © 2017, Ints Kalnins

    • Бывшая глава государства заявила, что разочаровалась в согражданах, а ее вера в духовный и психологический рост латвийского народа находится под угрозой.

    С таким заявлением экс-президент выступила после того, как ей заинтересовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Причиной стало то, что Вайра Вике-Фрейберга через посредников обеспечила себе место на Рижском первом лесном кладбище.

    Женщина пожаловалась журналистам на завистливость и злобу своих соотечественников. Расследование так сильно задело Вайру, что она высказала пожелание быть похороненной в Канаде или кремированной, а не захороненной на родине.

    По ее словам, на посту президента она идеализировала свой народ. Но теперь она видит соотечественников в другом свете.

    Вайра Вике-Фрейберга: «Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа. Полить, как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против меня, печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой».

    По словам 79-летней Вайры, за границей «ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу». Такое мнение она высказала в интервью телеканалу TV3.

    Вайра Вике-Фрейберга была президентом Латвии с 1999 по 2007 год. Также в ходе своей политической карьеры она занимала должность спецпосланника генерального секретаря ООН.

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