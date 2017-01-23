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  • 23.01, 17:38
МЧС при помощи популярных блогеров напомнило россиянам правила безопасности. Интернет, МЧС, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МЧС при помощи популярных блогеров напомнило россиянам правила безопасности

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МЧС при помощи популярных блогеров напомнило россиянам правила безопасности

МЧС при помощи популярных блогеров напомнило россиянам правила безопасности

МЧС при помощи популярных блогеров напомнило россиянам правила безопасности

    В МЧС через соцсети решили напомнить россиянам основы безопасности жизнедеятельности. Знакомые со школьных уроков ОБЖ истины теперь транслируют популярные в Сети блогеры.

    На своих страницах в соцсетях блогеры теперь постят не только селфи, но и советы, как не утонуть самому и спасти тонущего. Как не получить тепловой удар во время отдыха, не заблудиться в лесу и спастись во время наводнения.

    Устроить уроки ОБЖ для аудитории соцсетей девушкам-блогерам предложили сотрудники МЧС. Спасатели и до этого снимали руководства к действию, только их мало кто видел. Ведомство решило найти новый язык общения с аудиторией.

    Всего за несколько дней после публикации шесть роликов суммарно собрали около 200 тысяч просмотров. И хоть не все комментировали видео однозначно, спасатели уверены, что прописные истины стоило напомнить.

    Омские пожарные тоже проявили инициативу. Скинув большую часть обмундирования, снялись для календаря. Из новогоднего подарка идея быстро переросла в социальный проект. Руководство пожарной части поддержало начинание. Ведь если что и стоит разжигать, так это внимание к проблемам безопасности. И желание помогать другим.

    Первая партия календаря была распродана моментально. Пожарные стали получать предзаказы на вторую. Успеху нестандартных решений в МЧС рады. Главное — чтобы приятное в этих образовательных проектах не слишком затмевало полезное.

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