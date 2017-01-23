Астрономия появится в российских школах в качестве пилотного проекта

Астрономия как новый школьный предмет будет введена в этом году в ряде российских школ в качестве пилотного проекта.
Ольга Васильева: «Что касается старшей школы, то было заявлено введение астрономии. Программа по астрономии есть. Поэтому я думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже».
В прошлом году Васильева сообщила, что считает необходимым вернуть уроки астрономии в школьную программу. Она заявила, что уроки астрономии будут возвращены в школьную программу в 2017 году.
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