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  • 23.01, 17:35

Астрономия появится в российских школах в качестве пилотного проекта

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Астрономия появится в российских школах в качестве пилотного проекта

Астрономия появится в российских школах в качестве пилотного проекта

Астрономия как новый школьный предмет будет введена в этом году в ряде российских школ в качестве пилотного проекта.

Как заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, «для первых-седьмых классов никаких новых предметов (в этом году) не предполагается».

Ольга Васильева: «Что касается старшей школы, то было заявлено введение астрономии. Программа по астрономии есть. Поэтому я думаю, что пилотно часть школ, как отдельным предметом, переходит в этом году, а в штатном режиме, для всех, это будет чуть позже».

В прошлом году Васильева сообщила, что считает необходимым вернуть уроки астрономии в школьную программу. Она заявила, что уроки астрономии будут возвращены в школьную программу в 2017 году.

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