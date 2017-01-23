Рогозин: российский «лайнер будущего» МС-21 поднимется в воздух весной

Российский «лайнер будущего» — среднемагистральный
МС-21 — впервые поднимется в воздух весной текущего года. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Кроме того, к весне Владимиру Путину будет представлен план синхронизации производства новых МС-21, Ил-114 и Ил-96–400 с выводом из эксплуатации старых воздушных судов.
Дмитрий Рогозин: «Примерно в начале весны мы подготовим для вас план, где произойдет синхронизация производства новых самолетов — это МС-21, ближнемагистральный пассажирский самолет Ил-114 на 64 пассажироместа и удлиненный дальнемагистральный самолет Ил-96–400 — с планами выхода из эксплуатации старой авиационной техники, а также выхода из эксплуатации иностранной авиатехники».
По словам Рогозина, в том числе для решения этих и связанных с ними вопросов в декабре 2016 года была создана Авиационная коллегия. В ее состав войдут представители всех ведущих конструкторских бюро, которые работают над разработкой гражданской авиационной техники, научных организаций, Центрального аэрогидродинамического института, а также государственные заказчики — потенциальные потребители авиационной техники и коммерческие компании.
Новый пассажирский самолет МС-21 представили в Иркутске в июне 2016 года. Машину, которая должна заменить устаревшие советские модели и потеснить американские Boeing и европейские Airbus, окрестили «лайнером будущего».
Базовой версией станет МС-21–300 вместимостью 180–200 кресел. Также планируется запуск в производство МС-21–200 вместимостью 150 и МС-21–400 (более 200 мест).
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