Прокуратура требует закрыть единственную школу в Баяндае из-за угрозы жизни детей

Специальная комиссия признала здание аварийным. Находиться в нем с каждым днем все опаснее, трещины нашли и в фундаменте. Оказалось, что учебное заведение спроектировали без учета климатических условий региона — оно не выдержало сильных морозов.

Об угрожающей паутине сквозных трещин, опутавшей здание баяндаевской средней школы, директор Ольга Бузинаева может рассказывать во всех исторических и технических подробностях. Невыученных уроков по проектированию и строительству более чем достаточно., директор школы: «Эту трещину мы обнаружили 19 января 2015 года. Трещина эта нас очень обеспокоила. Потому что здание наше достаточно старое. 40 лет. За 40 лет здесь не проводился ремонт».Здание стало буквально расходиться по швам из-за подвижек грунта. Три корпуса устояли. Но вот первоклашек попросили на выход. Выяснилось: здание «поплыло» из-за того, что под ним подтаяла вечная мерзлота. А строители, выполнявшие работы по проекту, разработанному почему-то для средней полосы России, к тому же допустили брак в изготовлении некоторых конструкций основания. Часть свай привезли с завода, а некоторые заливали на месте.По заключению экспертов, здание аварийное. Чтобы зафиксировать критические изменения в подвижках строения, установили специальные маячки. В журнале фиксируют изменения. Среди последних — осыпавшаяся штукатурка.В Баяндаевский районный суд было предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания школы в связи с тем, что существует угроза жизни и здоровью обучающихся детей. Строительство новой школы планируют в 2018 году. А пока местные власти выступают за противоаварийные меры для существующей., первый заместитель главы Баяндаевского района: «Исследование состояния трещин, водоотведение, укрепление опор, особо вызывающих опасение. Это позволит нам эксплуатировать существующее здание до строительства новой школы».Ближайшая школа расположена в 9 км от Баяндая, в небольшой деревне. Разместить в ней 500 учащихся из районного центра, мягко говоря, затруднительно., начальник управления образования Баяндаевского района: «Может принять в пределах 130 учеников, а остальных мы не знаем, где размещать. Вторая проблема: для перевозки такого количества учеников и учителей параллельно нам нужно 28 автобусов, которых у нас на сегодня не имеется».За последнее время в аварийном журнале нет ни одной записи о подвижках здания. Если новую школу построят за год, то продержаться в старой нужно 24 месяца. «Эвакуировать детей нельзя оставить» — запятую, да и точку в этой непростой истории нужно будет поставить районному суду.