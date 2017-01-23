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  • 23.01, 14:26

Система ПРО Москвы зафиксировала более 10 пусков ракет в 2016 году

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Система ПРО Москвы зафиксировала более 10 пусков ракет в 2016 году

Система ПРО Москвы зафиксировала более 10 пусков ракет в 2016 году

Соединения ПВО-ПРО, отвечающие за оборону Москвы, в минувшем году провели больше 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше 10 реальных пусков.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие во время учений работали с условными целями, но также радиолокационная станция «Дон-2Н» засекла более 10 реальных запусков баллистических ракет и ракет космического назначения с российских полигонов, космодромов и из морских акваторий.

Кроме того, в прошлом году боевые расчеты РЛС «Дон-2Н» выполнили «контрольные проводки» порядка 250 космических объектов, передает РИА Новости.

Соединение противоракетный обороны, которое входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ, в течение 55 лет выполняет задачи по обороне Москвы. У него на вооружении находится система ПРО — уникальный комплекс, который обеспечивает надежную защиту от межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Ежедневно в этом соединении на круглосуточное боевое дежурство заступают более 200 военных.

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