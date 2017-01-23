Система ПРО Москвы зафиксировала более 10 пусков ракет в 2016 году

Соединения
ПВО-ПРО, отвечающие за оборону Москвы, в минувшем году провели больше 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет и выявили свыше 10 реальных пусков.
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Кроме того, в прошлом году боевые расчеты РЛС «Дон-2Н» выполнили «контрольные проводки» порядка 250 космических объектов, передает РИА Новости.
Соединение противоракетный обороны, которое входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ, в течение 55 лет выполняет задачи по обороне Москвы. У него на вооружении находится система ПРО — уникальный комплекс, который обеспечивает надежную защиту от межконтинентальных баллистических ракет нового поколения. Ежедневно в этом соединении на круглосуточное боевое дежурство заступают более 200 военных.
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