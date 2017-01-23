В России готовятся к 100-летию Октябрьской революции

В России началась подготовка мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции.

Сегодня состоялось первое заседание оргкомитета, сформированного Российским историческим обществом по поручению Владимира Путина. В его состав вошли ученые, госслужащие, преподаватели и представители творческих профессий., директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества: «История российской революции перестает постепенно разделять и сталкивать между собой наших граждан, и нам необходимо поддерживать эту тенденцию и создавать все необходимые условия для осмысления исторических уроков событий вековой давности».Именно объективный и деликатный подход, по словам Сергея Нарышкина, и лег в основу плана мероприятий, который включает выставки и кинопоказы.