В России готовятся к 100-летию Октябрьской революции

В России началась подготовка мероприятий, посвященных
100-летию Октябрьской революции.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества: «История российской революции перестает постепенно разделять и сталкивать между собой наших граждан, и нам необходимо поддерживать эту тенденцию и создавать все необходимые условия для осмысления исторических уроков событий вековой давности».
Именно объективный и деликатный подход, по словам Сергея Нарышкина, и лег в основу плана мероприятий, который включает выставки и кинопоказы.
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