В Испании суд забрал у россиянки 11-месячного сына

Посольство РФ разбирается в ситуации с изъятием маленького ребенка у гражданки России Ирины Платовой.
В свою очередь Ирина Платова рассказала, что с октября прошлого года жила в Луго с испанцем Пабло Вильяром-Лопесом. После бытовой ссоры он выгнал ее из дома, передает ТАСС.
Ирина Платова: «Три дня я прожила в гостинице, но когда поняла, что шансов нет, а деньги у меня кончаются, я обратилась в полицию, где мне предоставили бесплатного адвоката и переводчика. Когда состоялся суд, то было принято решение, что ребенок остается с отцом, потому что у меня нет социальной базы здесь».
Женщина пояснила, что предоставленный ей адвокат не стал обжаловать данное решение. Она считает, что теперь у нее практически нет шансов вернуть своего 11-месячного сына. В настоящее время Ирина имеет право видеться с ребенком всего два часа в день под присмотром социального работника.
Ирина Платова: «Единственное, на что я могу сейчас рассчитывать, — это равная опека с отцом».
Сейчас делом россиянки занимается другой юрист. Адвокат Олег Губарев заявил, что, принимая во внимание возраст ребенка, а также напряженный график работы отца, он намерен добиваться передачи сына матери.
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