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  • 23.01, 14:26

В Испании суд забрал у россиянки 11-месячного сына

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В Испании суд забрал у россиянки <nobr>11-месячного</nobr> сына

В Испании суд забрал у россиянки 11-месячного сына

В Испании суд забрал у россиянки <nobr>11-месячного</nobr> сына
  • Фото: irina.esp /instagram.com

    • Посольство РФ разбирается в ситуации с изъятием маленького ребенка у гражданки России Ирины Платовой.

    Как сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Андрей Константинов, сотрудники диппредставительства отравились в город Луго, чтобы разобраться в случившемся.

    В свою очередь Ирина Платова рассказала, что с октября прошлого года жила в Луго с испанцем Пабло Вильяром-Лопесом. После бытовой ссоры он выгнал ее из дома, передает ТАСС.

    Ирина Платова: «Три дня я прожила в гостинице, но когда поняла, что шансов нет, а деньги у меня кончаются, я обратилась в полицию, где мне предоставили бесплатного адвоката и переводчика. Когда состоялся суд, то было принято решение, что ребенок остается с отцом, потому что у меня нет социальной базы здесь».

    Женщина пояснила, что предоставленный ей адвокат не стал обжаловать данное решение. Она считает, что теперь у нее практически нет шансов вернуть своего 11-месячного сына. В настоящее время Ирина имеет право видеться с ребенком всего два часа в день под присмотром социального работника.

    Ирина Платова: «Единственное, на что я могу сейчас рассчитывать, — это равная опека с отцом».

    Сейчас делом россиянки занимается другой юрист. Адвокат Олег Губарев заявил, что, принимая во внимание возраст ребенка, а также напряженный график работы отца, он намерен добиваться передачи сына матери.

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