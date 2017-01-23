Сирийцы возвращаются к мирной жизни в надежде на результаты переговоров в Астане

Хороших новостей из Астаны с нетерпением ждут в Сирии. Жители арабской республики надеются, что переговоры принесут долгожданный мир на их родину. Для этого есть все предпосылки. В Алеппо, который еще недавно был в руках террористов, пытаются вернуться к обычной городской жизни.

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Еще недавно родители опасались отпускать детей на занятия детской секции футбольного клуба с гордым названием «Свобода». 11-летний Абдулла Баталь — надежда сирийского футбола. Он мечтает стать таким же известным игроком, как Месси. Но именно из-за любви к кожаному мячу он едва не погиб.: «Два года назад, когда мы играли, неподалеку от нас упал снаряд. Осколки летели прямо над головой. Тренировки пришлось прекратить».Пока они играют на пустыре, очень мало похожем на настоящее поле, но и дети, и тренеры счастливы: сбылась их мечта. Они вспоминают, что экстремисты казнили детей, игравших в футбол. В Сирии впервые за пять лет проходит турнир по детскому футболу. Представлены команды из разных регионов Сирии. В том числе из восточного Алеппо.Сирийцы внимательно следят за новостями. Многие из них до сегодняшнего дня не знали, где находится Астана. Но сейчас хороших новостей из столицы Казахстана ожидают и таксист, и шашлычник на рынке., шашлычник: «Слава богу, после освобождения появилось больше людей на улицах, больше спрос. Мы надеемся, что в Астане найдут решение. Мы смотрим в будущее с оптимизмом».Сирийцев, как и Ахмад Сакаль, надеющихся на лучшее, абсолютное большинство. Центральный рынок в Алеппо оживлен как никогда. Все собравшиеся люди — продавцы и покупатели — рассчитывают на то, мирное соглашение в Астане будет заключено.Хуссейн — самый веселый продавец кофе в Сирии. Пока разливает напиток, беспрестанно шутит и даже поет. С гордостью говорит, что был первым, кто пришел на рынок, едва боевики оставили восточные кварталы города.: «Я на радостях два первых дня угощал всех кофе абсолютно бесплатно. Всех, кто держал оборону Цитадели, — наших сирийских солдат, и тех, кто вернулся на развалины своих домов».Увидеть уже ставшую легендарной крепость даже в будний день приходят тысячи людей. Возле нее стало снова многолюдно, совсем как в довоенные годы.Цитадель — средневековая крепость Алеппо, давно ставшая символом города. Вокруг нее находятся районы, которые контролировались боевиками. Теперь жители Алеппо впервые приходят, чтобы увидеть, что осталось от их любимой цитадели. Боевики заняли все окрестные кварталы. Защитники крепости отбивали их бесконечные атаки и днем и ночью. И символ Алеппо, считавшийся неприступной цитаделью многие столетия, снова устоял., военнослужащий: «Что они только не предпринимали. Пытались даже вырыть подземные ходы, десятки раз за ночь шли на штурм. Но мы отбили все их атаки».Теперь на лицах людей можно увидеть счастливые улыбки, когда они слушают старинную песню о своем родном городе в исполнении Хуссейна.