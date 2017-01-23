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  • 23.01, 12:54
Офорты Гойи и Дали покажут в Пушкинском музее. выставки и музеи, живопись и художники, искусство, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Офорты Гойи и Дали покажут в Пушкинском музее

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Офорты Гойи и Дали покажут в Пушкинском музее

Офорты Гойи и Дали покажут в Пушкинском музее

Офорты Гойи и Дали покажут в Пушкинском музее

    В Пушкинском музее Москвы идут последние приготовления к одному из самых ярких культурных событий года. Публике покажут испанские «Причуды» — выставку «Капричос». Посетители увидят работы сразу двух мастеров — Франсиско Гойи и Сальвадора Дали. А именно то, как гравюры первого, высмеивающие пороки общества, сами стали поводом для насмешек со стороны второго.

    В 1799 году придворный художник Франсиско Гойя, разбитый загадочной болезнью и глухой, выпускает в продажу свои «капричос» — в переводе с испанского «причуды». Это 81 офорт о продажных женщинах, тиранах-родителях, суеверных простолюдинах и прочих пороках Испании XVIII века. Каждый лист сопровождает подпись. Например, «Сон разума рождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства». Могло ли самому Гойе присниться, что через два столетия его «чудовищ», как детскую раскраску, разрисует Сальвадор Дали.

    Полина Козлова, представитель Пушкинского музея: «Если Гойя относится к своим героям серьезно, где-то с обличением, где-то с состраданием, то Дали относится более иронично. Иногда с издевкой».

    Как школьный хулиган в учебнике, Сальвадор Дали меняет подписи, рисует на полях. Например, зачинщик дуэли умирает на руках у возлюбленной. «Любовь и смерть» — у Гойи. «Рвотный взаимообмен» — у Дали. Или, например, серия офортов о человеческой глупости. Осел учит осленка читать. «Может, ученик умнее учителя?» — риторически вопрошает Гойя. «Да» — отвечает Дали.

    Из всех подписей к офортам Гойи Дали не тронул лишь одну — про сон разума. Ведь именно сон стал вдохновением для сюрреалистов, предводителем которых и был Дали.

    Подробности — в репортаже.

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