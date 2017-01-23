Минобороны: масштабы строительства для военных достигли послевоенного периода

Только за 2016 год в интересах военных было возведено более 2,5 тысяч сооружений.Коммерсантъ» замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов.
Он сообщил, что в настоящее время строится более двух тысяч объектов социального и специального назначения. В их числе гидротехнические сооружения, радиолокационные станции, аэродромы, полигоны, причалы, а также медицинские объекты, школы, детские сады, военные городки и кадетские училища.
Иванов отметил, что строительство ведется от Калининграда до Курил. По его словам, объем строительства сравним с послевоенным периодом.
Тимур Иванов: «Из наиболее крупных объектов я бы выделил несколько. В Вилючинске к приходу первых „Бopeeв“ сдан ряд важнейших объектов причального фронта и береговой инженерной инфраструктуры, в Новороссийске построен причальный фронт для подлодок проекта 636. Завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад „Иcкaндeр-М“ в ЮВO. Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры первых полков РВСН, оснащенных подвижными и стационарными ракетными комплексами „Яpc“, закончено обустройство ракетной бригады в Шуе».
Замминистра добавил, что в прошлом году Минобороны возвело более 2,5 тысяч сооружений, общая площадь которых 2,7 млн квадратных метров. В том числе за пять месяцев было отстроено Тульское суворовское военное училище, а также была начата работа по строительству Петрозаводского президентского кадетского училища.
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