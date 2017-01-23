СК завел дела против россиян, причастных к деятельности «Правого сектора»

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела об экстремизме против пятерых россиян, подозреваемых в участии в карательных операциях против жителей Донбасса в составе украинской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

По информации официального представителя ведомства Светланы Петренко, «возбуждены уголовные дела по статье „Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней“ в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова».По данным следствия, все пятеро россиян поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В разное время они покинули Российскую Федерацию и направились на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора».: «В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений „Правого сектора“, а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках».Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами «Правого сектора» и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации.: «В сети Интернет они вели пропаганду идеологии, целей и задач „Правого сектора“, идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой экстремистской организации».Отмечается, что «работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации „Правый сектор“, вне зависимости от их гражданства, будет продолжена».