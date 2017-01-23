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  • 23.01, 08:23
Тысячи жителей Бухареста протестуют против поправок в Уголовный кодекс. Румыния, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тысячи жителей Бухареста протестуют против поправок в Уголовный кодекс

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Тысячи жителей Бухареста протестуют против поправок в Уголовный кодекс

Тысячи жителей Бухареста протестуют против поправок в Уголовный кодекс

    В столице Румынии поздно ночью завершилась антиправительственная манифестация с участием президента страны.

    В столице Румынии прошла масштабная акция протеста. Около 15 тысяч человек выступили против поправок в Уголовный кодекс. Среди демонстрантов был и президент страны Клаус Йоханнис. В связи с масштабными манифестациями центре Бухареста было полностью блокировано движение транспорта.

    Манифестанты заявляют, что действующее правительство хочет амнистировать коррумпированных политиков и таким образом помочь им уйти от уголовной ответственности.

    Участники акции потребовали вынести обсуждение поправок на всенародный референдум. Лидер правящей социал-демократической партии назвал произошедшее «несанкционированным выступлением против конституционного порядка» и «началом государственного переворота».

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