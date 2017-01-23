Тысячи жителей Бухареста протестуют против поправок в Уголовный кодекс

В столице Румынии поздно ночью завершилась антиправительственная манифестация с участием президента страны.
Манифестанты заявляют, что действующее правительство хочет амнистировать коррумпированных политиков и таким образом помочь им уйти от уголовной ответственности.
Участники акции потребовали вынести обсуждение поправок на всенародный референдум. Лидер правящей социал-демократической партии назвал произошедшее «несанкционированным выступлением против конституционного порядка» и «началом государственного переворота».
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